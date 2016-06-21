مصر تطعن على حكم إلغاء اتفاقية الحدود مع السعودية

جزيرتا تيران وصنافير

قالت الحكومة المصرية أنها تقدمت بالطعن عبر هيئة قضايا الدولة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والذي صدر أمس.

وأشار مجلس الوزراء المصري، في بيان، إنه يؤكد احترامه لأحكام القضاء، موضحا أن هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم القضاء الإداري.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر قد قضت بقبول الدعوى المقامة من المحامي خالد علي وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.

ونقل خالد علي منطوق الحكم على صفحته بموقع فيسبوك، والذي تضمن "قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".

وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.

وكانت الدعوى قد اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.

من جانبها، أعلنت هيئة قضايا الدولة الطعن على حكم القضاء الإداري، مشيرة إلى عدم وجود قرار إداري نهائي بإتمام الاتفاقية، وأن القضاء غير مختص بنظر الموضوع لأنه" سيادي".

