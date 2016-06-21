البث الحي
منوعات

مسلحون يقتلون شرطيا وقصف للجيش يصيب طفلين في سيناء

21/6/2016

أفادت مصادر قبلية للجزيرة مباشر، بمقتل أمين شرطة مصري، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين وسط مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وقالت المصادر إن سيارة تقل مسلحين مجهولين أطلق من خلالها الرصاص الحي تجاه شخص لم تعرف هويته بعد، يعمل أمين في الشرطة المصرية.

يذكر أن مسلحين مجهولين قتلوا أمين شرطة أمس الأول أمام منزله في العريش أيضا، فيما قتل أمينا شرطة في شقتهما السكنية الأربعاء الماضي.

في سياق آخر، أفادت مصادر طبية للجزيرة  مباشر بأن شقيقان مصريان أصيبا، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط قذيفة مدفعية على منزل في قرية سادوت غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

وقالت المصادر إن الشقيقين يعانيان حالة صحية صعبة للغاية، لإصابتهما بشظايا متفرقة في الجسد.

وحسب مصادر طبية، فإن المصابين "أنجور محمد لافي" (20 عاما) أصيبت بجروح خطيرة و بتر في كف اليد وفقدان للبصر، فيما أصيب شقيقها محمد (21 عاما) بكسور مضاعفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام؛ لتلقي العلاج.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش المصري أطلق عدة قذائف بشكل عشوائي على قرية سادوت، بعد إصابة اثنين من قوات الجيش برصاص مسلحين.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد