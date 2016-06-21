مسلحون يقتلون شرطيا وقصف للجيش يصيب طفلين في سيناء

أفادت مصادر قبلية للجزيرة مباشر، بمقتل أمين شرطة مصري، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين وسط مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وقالت المصادر إن سيارة تقل مسلحين مجهولين أطلق من خلالها الرصاص الحي تجاه شخص لم تعرف هويته بعد، يعمل أمين في الشرطة المصرية.

يذكر أن مسلحين مجهولين قتلوا أمين شرطة أمس الأول أمام منزله في العريش أيضا، فيما قتل أمينا شرطة في شقتهما السكنية الأربعاء الماضي.

في سياق آخر، أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر بأن شقيقان مصريان أصيبا، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط قذيفة مدفعية على منزل في قرية سادوت غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

وقالت المصادر إن الشقيقين يعانيان حالة صحية صعبة للغاية، لإصابتهما بشظايا متفرقة في الجسد.

وحسب مصادر طبية، فإن المصابين "أنجور محمد لافي" (20 عاما) أصيبت بجروح خطيرة و بتر في كف اليد وفقدان للبصر، فيما أصيب شقيقها محمد (21 عاما) بكسور مضاعفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام؛ لتلقي العلاج.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش المصري أطلق عدة قذائف بشكل عشوائي على قرية سادوت، بعد إصابة اثنين من قوات الجيش برصاص مسلحين.