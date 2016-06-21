فرنسا تعتقل زعيم مشجعي منتخب روسيا بعد أيام من ترحيله

فرنسا تعتقل رئيس رابطة مشجعي منتخب روسيا بعد أيام من ترحيله

اعتقلت الشرطة الفرنسية ألكسندر شبريجين رئيس رابطة مشجعي منتخب روسيا لكرة القدم في مدينة تولوز اليوم الاثنين بعد مرور يومين فقط على ترحيله من فرنسا بسبب أعمال عنف شهدتها انطلاقة بطولة أوروبا 2016.

ولم يتضح على الفور كيف دخل شبريجين فرنسا مجددا بعد ترحيله.

وفي رسالة عبر حسابه على تويتر قال رئيس رابطة مشجعي روسيا إنه اتخذ مسارا غير تقليدي مرفقا صورة لطائرة تابعة لشركة الطيران الإسبانية منخفض التكلفة بويلينج.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "اعتقل هذا المساء في تولوز."

كما نشر شبريجين على تويتر مقطع فيديو تم تصويره داخل الاستاد قبل مباراة روسيا وويلز.

وكان شبريجين ضمن 20 مشجعا روسيا طردوا من فرنسا بعد أعمال عنف اندلعت قبل وأثناء وعقب مباراة روسيا وانجلترا في مرسيليا.