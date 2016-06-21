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فرنسا تعتقل زعيم مشجعي منتخب روسيا بعد أيام من ترحيله

20/6/2016

فرنسا تعتقل رئيس رابطة مشجعي منتخب روسيا بعد أيام من ترحيله

اعتقلت الشرطة الفرنسية ألكسندر شبريجين رئيس رابطة مشجعي منتخب روسيا لكرة القدم في مدينة تولوز اليوم الاثنين بعد مرور يومين فقط على ترحيله من فرنسا بسبب أعمال عنف شهدتها انطلاقة بطولة أوروبا 2016.

 ولم يتضح على الفور كيف دخل شبريجين فرنسا مجددا بعد ترحيله.

وفي رسالة عبر حسابه على تويتر قال رئيس رابطة مشجعي روسيا إنه اتخذ مسارا غير تقليدي مرفقا صورة لطائرة تابعة لشركة الطيران الإسبانية منخفض التكلفة بويلينج.

 وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "اعتقل هذا المساء في تولوز."

 كما نشر شبريجين على تويتر مقطع فيديو تم تصويره داخل الاستاد قبل مباراة روسيا وويلز.

 وكان شبريجين ضمن 20 مشجعا روسيا طردوا من فرنسا بعد أعمال عنف اندلعت قبل وأثناء وعقب مباراة روسيا وانجلترا في مرسيليا.

 

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