فاطمة المهدي تكتب: الكبسولة الزوجية (16)

الأسطورة بتقول:

– أنا تعبت.

– من إيه؟

– عاوزة واحدة تساعدني فى البيت أنا خلاص حاسة إني بنهار.

– ليه …هو أنتي بتشتغلى؟

-هو لازم أكون بشتغل عشان تجيب لي واحدة تساعدني؟

-أيوه ما انتي قاعدة فاضية طول اليوم.

-فاضية ازاي..هو فيه واحدة عندها 4 عيال بتبقى فاضية؟

-يعنى هتكونى بتخترعي الذّرّة مثلا.. كل الستات بتعمل كده وأكتر كمان ..بلاش دلع أنا إمكانياتى متسمحش.

الكبسولة بتقولك:

– أنا تعبانة.

– من ايه يا حبيبتى؟

– تعبت من شغل البيت والولاد بهدلونى.

– متعمليش يا ستى حاجة فى البيت أنا مش متضايق.

– أيوه بس أنا متضايقة من منظر البيت وضهري وجعني من الجري ورا الولاد.. مسؤولياتهم مش بتخلص ومش عارفة أعمل أي حاجة لنفسي.. لا عارفة أقابل صحابي ولا عارفة أمارس هواياتي.

– طب تحبى أساعدك ازاي؟

– عاوزة واحدة تساعدني فى البيت.

– من حقك يا حبيبتي.. اتفقي مع واحدة تيجي مرة فى الأسبوع.

– بس ده قليل أوى أنا عاوزاها مش أقل من يومين أو تلاتة.

– ده هيبقى كتير على أوي يا حبيبتي مش هقدر أدفع كل ده.. خليها مرة فى الأسبوع واعملي على قد ما تقدري متضغطيش على نفسك.. أنا أهم حاجة عندي صحتك.