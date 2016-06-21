فاطمة المهدي تكتب: الكبسولة الزوجية (16)

الأسطورة بتقول:
– أنا تعبت.
– من إيه؟
– عاوزة واحدة تساعدني فى البيت أنا خلاص حاسة إني بنهار.
– ليه …هو أنتي بتشتغلى؟
-هو لازم أكون بشتغل عشان تجيب لي واحدة تساعدني؟
-أيوه ما انتي قاعدة فاضية طول اليوم.
-فاضية ازاي..هو فيه واحدة عندها 4 عيال بتبقى فاضية؟
-يعنى هتكونى بتخترعي الذّرّة مثلا.. كل الستات بتعمل كده وأكتر كمان ..بلاش دلع أنا إمكانياتى متسمحش.
الكبسولة بتقولك:
– أنا تعبانة.
– من ايه يا حبيبتى؟
– تعبت من شغل البيت والولاد بهدلونى.
– متعمليش يا ستى حاجة فى البيت أنا مش متضايق.
– أيوه بس أنا متضايقة من منظر البيت وضهري وجعني من الجري ورا الولاد.. مسؤولياتهم مش بتخلص ومش عارفة أعمل أي حاجة لنفسي.. لا عارفة أقابل صحابي ولا عارفة أمارس هواياتي.
– طب تحبى أساعدك ازاي؟
– عاوزة واحدة تساعدني فى البيت.
– من حقك يا حبيبتي.. اتفقي مع واحدة تيجي مرة فى الأسبوع.
– بس ده قليل أوى أنا عاوزاها مش أقل من يومين أو تلاتة.
– ده هيبقى كتير على أوي يا حبيبتي مش هقدر أدفع كل ده.. خليها مرة فى الأسبوع واعملي على قد ما تقدري متضغطيش على نفسك.. أنا أهم حاجة عندي صحتك.