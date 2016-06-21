البث الحي
منوعات

فاطمة المهدي تكتب: الكبسولة الزوجية (16)

21/6/2016

الأسطورة بتقول:

– أنا تعبت.

– من إيه؟

– عاوزة واحدة تساعدني فى البيت أنا خلاص حاسة إني بنهار.

– ليه …هو أنتي بتشتغلى؟

-هو لازم أكون بشتغل عشان تجيب لي واحدة تساعدني؟

-أيوه ما انتي قاعدة فاضية طول اليوم.

-فاضية ازاي..هو فيه واحدة عندها 4 عيال بتبقى فاضية؟

-يعنى هتكونى بتخترعي الذّرّة مثلا.. كل الستات بتعمل كده وأكتر كمان ..بلاش دلع أنا إمكانياتى متسمحش.

الكبسولة بتقولك:

– أنا تعبانة.

– من ايه يا حبيبتى؟

– تعبت من شغل البيت والولاد بهدلونى.

– متعمليش يا ستى حاجة فى البيت أنا مش متضايق.

– أيوه بس أنا متضايقة من منظر البيت وضهري وجعني من الجري ورا الولاد.. مسؤولياتهم مش بتخلص ومش عارفة أعمل أي حاجة لنفسي.. لا عارفة أقابل صحابي ولا عارفة أمارس هواياتي.

– طب تحبى أساعدك ازاي؟

– عاوزة واحدة تساعدني فى البيت.

– من حقك يا حبيبتي.. اتفقي مع واحدة تيجي مرة فى الأسبوع.

– بس ده قليل أوى أنا عاوزاها مش أقل من يومين أو تلاتة.

– ده هيبقى كتير على أوي يا حبيبتي مش هقدر أدفع كل ده.. خليها مرة فى الأسبوع واعملي على قد ما تقدري متضغطيش على نفسك.. أنا أهم حاجة عندي صحتك.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد