شروط جديدة مشددة للجوء في السويد

لاجئون في السويد – رويترز

صادق البرلمان السويدي اليوم الثلاثاء على تشديد شروط منح اللجوء وجمع شمل العائلات سعيا إلى الحد من عدد اللاجئين الذين يصلون إلى أراضي هذا البلد، وذلك بعدما استقبل العام الفائت أكثر من 160 ألفا حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ونص القانون الذي قدمته حكومة اليسار على منح تراخيص إقامة موقتة لفترة انتقالية من ثلاثة أعوام والحد من جمع الشمل.

وسيحصل اللاجئون على ترخيص إقامة لثلاثة أعوام يعادل الإقامة الدائمة لجهة الحقوق في حال وجدوا وظيفة تلبي حاجاتهم.

أما أصحاب الطلبات للحصول على نوع آخر من الحماية فسيسمح لهم مبدئيا بالبقاء 13 شهرا، واللاجئون بحسب نظام الحصص الذي تحدده المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة غير معنيين بالإجراء.

وأورد المشروع الذي أيده 240 نائبا مقابل رفض 45 أن هذه الإجراءات "تهدف إلى خفض عدد طالبي اللجوء إلى حد بعيد مع تحسين وسائل الاستقبال والإقامة" بالنسبة إلى المهاجرين الموجودين في السويد.

وأيد حزبا الائتلاف الحكومي (الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر) القانون وكذلك المعتدلون (المحافظون) وديمقراطيو السويد (يمين متطرف) في حين رفضه نواب الوسط واليسار المتطرف وبعض النواب المدافعين عن البيئة، وأحجم الليبراليون والمسيحيون الديموقراطيون عن التصويت.

ويبدأ تنفيذ القانون في 20 من يوليو/تموز وسينطبق على جميع طالبي اللجوء المسجلين بعد 24 من نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

واستقبلت السويد 245 ألف مهاجر منذ 2014 غالبيتهم من السوريين والأفغان والعراقيين.

