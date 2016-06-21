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شاهد: ويلز تسحق روسيا بثلاثية وتقصيها خارج "اليورو"

20/6/2016

تأهل المنتخب الويلزي، اليوم الإثنين، إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم المقامة حاليا بفرنسا، وذلك بعد نهاية منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وعلى ملعب "الملعب البلدي تولوز" بمدينة تولوز، أمطر المنتخب الويلزي مرمى نظيره الروسي بثلاثية نظيفة، ليدخل على إثرها تاريخ بطولة أمم أوروبا بالتأهل لثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، في أول مشاركة له.

وجاءت أهداف ويلز الثلاثة عن طريق آرون رامزي، ونيل تايلور، وغاريث بيل في الدقائق 11 و20 و67.وجاء ترتيب المجموعات على النحو التالي، ويلز في الصدارة برصيد 6 نقاط، ثم إنجلترا برصيد 5 نقاط ثم سلوفاكيا برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد روسيا عند نقطة واحدة لتودّع على إثرها فعاليات البطولة القارية.

 

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