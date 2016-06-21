شاهد: موسيقار عالمي يعزف على الجليد لإنقاذ المنطقة القطبية

انضم الموسيقار الإيطالي البارز لودوفيكو إينودي إلى حملة عالمية للمطالبة بإنقاذ المحيط المتجمد الشمالي من الذوبان؛ حيث قدم عرضا موسيقيا على قطعة من الثلج في المنطقة القطبية الشمالية.

وقالت منظمة "السلام الأخضر" التي تقود الحملة إن الموسيقار إينودي بهذا العزف يضم صوته إلى صوت 8 ملايين شخص حول العالم يطالبون بحماية المنطقة القطبية.

وقالت المنظمة إن إينودي قدم واحدة من مقطوعاته الموسيقية على منصة عائمة في قلب المحيط المتجمد.

ويظهر في الفيديو الذي يعزف خلاله ازدياد حجم الجليد الذائب في القطب الشمالي. وأثناء العزف تسقط قطعة جليد ضخمة من أحد الجبال قبالة الموسيقار إينودي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة عالمية لدفع زعماء العالم إلى اتخاذ خطوات جادة حيال قضايا تغير المناخ التي تهدد المحيط المتجمد الشمالي بالذوبان، ودعوة الحكومات إلى وقف الممارسات التي تهدد جليد المنطقة القطبية مثل التنقيب عن النفط في هذه المناطق.

