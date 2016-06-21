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شاهد: مقتل مسلح اقتحم البنك المركزي في فنزويلا

21/6/2016

فتح مسلح النار داخل البنك المركزي في فنزويلا أمس الاثنين فأصاب حارسين قبل أن تقتله قوات الأمن في أحدث حلقة من العنف تهز البلاد.

وقال نيلسون ميرينتيس رئيس البنك إن المهاجم الذي لم يتم الكشف عن هويته اقتحم مقر البنك في وسط كراكاس وأخذ يطلق النار ويصيح قائلا "أين أعضاء مجلس الإدارة؟ أين رئيس المؤسسة؟"

وأضاف للصحفيين "أصيب حارسان ولحسن الحظ حالتهما مستقرة ويرقدان حاليا في عيادة طبية." وقال إن دوافع المهاجم غير معلومة وإنه تم فتح تحقيق في الواقعة.

وقال مصدر أمني ومصدر بالبنك المركزي طلبا عدم الكشف عن اسميهما إن المهاجم قتل.

وذكر ميرينتيس أن الرجل احتجز امرأة رهينة لفترة وجيزة في منطقة الاستقبال قبل أن يركض صاعدا السلالم حيث تصدت له قوات الأمن بين الطابقين الرابع والخامس.

وقال مصدر بالبنك إن المهاجم شاب زعم أن معه قنبلة في حقيبته لكن تبين لاحقا أن الحقيبة خالية.

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