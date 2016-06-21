البث الحي
منوعات

شاهد: كندي يسجل رقما قياسيا بالقفز من ثبات لـ 1.6 مترا

21/6/2016

سجل الكندي  ايفان اونجار رقما قياسيا في موسوعة الأرقام القياسية "غينيس" بعد أن حقق أعلى قفزة عمودية من الثبات.

وحقق ايفان قفزة عمودية بارتفاع مترو60 سنتيمترا في صالة الألعاب الرياضية التي يعمل بها كمدرب للياقة البدنية أمام حشد مكون من أكثر من مائة شخص.

مدرب اللياقة البدنية يبلغ من العمر 24 عاما

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما ويبلغ طوله 5 أقدام و 10  بوصات ونصف ، وهو ما يعني أنه قفز بارتفاع كامل جسمه تقريبا.

ويشار إلى أن الرقم القياسي السابق سجله الأمريكي جوستين بيثيل بارتفاع متر و52 سنتيمترا  (5 أقدام)، عام 2012.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد