شاهد: كندي يسجل رقما قياسيا بالقفز من ثبات لـ 1.6 مترا

سجل الكندي ايفان اونجار رقما قياسيا في موسوعة الأرقام القياسية "غينيس" بعد أن حقق أعلى قفزة عمودية من الثبات.

وحقق ايفان قفزة عمودية بارتفاع مترو60 سنتيمترا في صالة الألعاب الرياضية التي يعمل بها كمدرب للياقة البدنية أمام حشد مكون من أكثر من مائة شخص.

مدرب اللياقة البدنية يبلغ من العمر 24 عاما

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما ويبلغ طوله 5 أقدام و 10 بوصات ونصف ، وهو ما يعني أنه قفز بارتفاع كامل جسمه تقريبا.

ويشار إلى أن الرقم القياسي السابق سجله الأمريكي جوستين بيثيل بارتفاع متر و52 سنتيمترا (5 أقدام)، عام 2012.