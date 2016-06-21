شاهد: كبسولة طبية وأمراض الكلى في رمضان

تناولت الدكتورة عائشة صقر خبيرة التغذية أمراض الكلى في شهر رمضان ضمن فقرة كبسولة طبية على موقع الجزيرة مباشر.

ونبهت الدكتورة على ضرورة معرفة نوع الحصى أو المرض الذي يعانى منه المريض من خلال الفحص الطبي، حيث يجب اتباع تعليمات الطبيب من حيث المقدرة على الصيام من عدمها.

ونصحت الأشخاص الذين لديهم حصى على الكلى بالابتعاد عن شرب الشاي والقهوة، أو أكل الطماطم وتناول كميات كبيرة من الماء.

وأوضحت أنه في مرحلة ما قبل غسيل الكلى يجب تناول الماء باعتدال، وليس بكثرة، حيث تكون الكلى عاجزة عن تصريف الماء والسوائل في أجسامنا.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين دخلوا إلى مرحلة غسيل كلوي يجب أن يبتعدوا عن الأغذية الغنية بالبوتاسيوم والفسفور مثل التمر، والبطاطس والموز.