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شاهد: عشرات الآلاف في جلسة يوجا جماعية بالهند

21/6/2016

قاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكثر من 30 ألف شخص في جلسة يوجا جماعية شمالي الهند اليوم الثلاثاء، احتفالا باليوم العالمي لليوجا.       

وشارك في الجلسة، التي استغرقت 45 دقيقة، تلاميذ ومسؤولون حكوميون وأفراد أمن في مجمع الكابيتول بمدينة شانديجار.      

وقال مودي للحشد: "أصبح يوم اليوجا حركة شعبية جماهيرية لا مثيل لها"، مضيفا: "اليوجا تمنح ضمانة صحية بدون تكاليف مادية".      

ويمارس مئات الآلاف من الهنود اليوجا في أحداث مماثلة بالقرى والبلدات والمدن الهندية، بما في ذلك العاصمة الوطنية نيودلهي، وفقا لمسؤولين حكوميين.       

وتعد اليوجا، التي تعود إلى آلاف السنين، واحدة من أكبر الصادرات الثقافية للهند، حيث يمارسها الملايين حول العالم.       

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الحادي والعشرين من حزيران/يونيو اليوم العالمي لليوجا بعد أن أقرت الاقتراح الذي قدمه مودي. وفي الخطاب الأول له أمام الجمعية العامة دعا مودي المنظمة الدولية لإقرار اليوم العالمي لليوجا. وجرى الاحتفال بالمناسبة للمرة الأولى على مستوى العالم في العام الماضي.       

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