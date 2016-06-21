شاهد: سعوديات يتدربن على صيانة الهواتف

تدير مريم السبيعي ما يُقال إنه أول مركز نسائي لصيانة الجوالات وأجهزة الكمبيوتر في السعودية.

وبدأت مريم هذا العمل بمفردها قبل عامين وأصبحت الآن توظف ست نساء أخريات معها حصلن جميعا على دورات المؤسسة العامة للتدريب المهني.

ويأتي برنامج التدريب هذا في إطار جهود الحكومة السعودية لإعداد المواطنين لوظائف القطاع الخاص وخفض عدد العمالة الأجنبية التي تعتمد عليها المملكة.

ووضعت المؤسسة العامة للتدريب المهني بالعاصمة السعودية الرياض برامج التدريب بعد دراسة لمعرفة احتياجات السوق في مجال إصلاح وصيانة الهواتف المحمولة.

ويحق للمتدربين الذين أتموا فترة التدريب ومدتها ثمانية أسابيع الانضمام لسوق العمل يصبحون مؤهلين للحصول على تمويل حكومي لإنشاء مشاريع خاصة بهم.

وأعلنت وزارة العمل السعودية في أوائل مارس آذار أنه سيحظر على الأجانب في غضون ستة أشهر العمل في بيع وصيانة الهواتف المحمولة وملحقاتها وذلك في مسعى لفتح مزيد من فرص العمل أمام المواطنين السعوديين.

وسيفقد مئات الآلاف من العمال الأجانب في السعودية وظائفهم على الأرجح ويعودون إلى بلادهم هذا العام مع انخفاض أسعار النفط الذي تسبب في بطء نمو الاقتصاد السعودي مما دفع الحكومة إلى تقليص فرص العمل أمام الأجانب.

وتفيد بيانات رسمية حديثة بأن الأجانب يشكلون10ملايين و100 ألف شخص من بين سكان المملكة البالغ عددهم نحو 30 مليونا و800 ألف نسمة حسب تعداد عام 2014.

وتستهدف وزارة العمل السعودية توفير وظائف لنحو مليون و300 ألف سعودي خلال السنوات الخمس المقبلة.