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شاهد.. ترحيب بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة

21/6/2016

رحب العديد من المواطنين المصريين بقرار محكمة مصرية إلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق "محمد أبو تريكة" المعروف بلقب الماجيكو.

وفي عينة من آراء المواطنين قالت أغلبية المستطلعة آراؤهم إن قرار التحفظ على أموال أبو تريكة لم يكن مبررا من الأصل، لأنه معروف بأخلاقه وحسن سيرته، ولم يعهد عليه أي شيء مشين خلال مسيرته الكروية.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار "يحيي الدكروري" قد قررت اليوم الثلاثاء قبول دعوى أبو تريكة، والتي طالب فيها ببطلان "قرار التحفظ على أمواله".

وكانت “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، وهي لجنة شكلتها الحكومة المصرية، قد قررت عزل لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة من مجلس إدارة شركة سياحية، والمتحفظ عليها بقرار سابق بمعرفة اللجنة، كما قررت التحفظ على أمواله بكافة صورها العام الماضي.

وتقدم اللاعب البارز بتظلم في 7 من مايو/أيار 2015 للجنة، التي رفضت تظلمه، ما دفعه إلى إقامة دعوى أمام القضاء الإداري فقضت بإلغاء قرار التحفظ على أمواله.

ويعد محمد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم ومنتخب مصر في السنوات الأخيرة، وساهم في حصاد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر/كانون الأول 2013.

المصدر : الجزيرة مباشر
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