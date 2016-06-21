شاهد: الاحتلال يقتل صبيا فلسطينيا في الضفة الغربية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على صبي فلسطيني في الخامسة عشرة من عمره في الضفة الغربية فأردته قتيلا، وأصابت 4 آخرين فيما زعمت أنه إطلاق نار بالخطأ.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنوده فتحوا النار على مجموعة فلسطينيين كانوا يلقون الحجارة على السيارات في الضفة الغربية.

وأضاف الاحتلال أن الصبي كان مارا وأصيب "بالخطأ".

وقال وجيه أحمد، رئيس المجلس البلدي في بلدة بيت عور التحتا، إن الصبي محمود بدران قتل بعدما أصيبت السيارة التي كان يستقلها بنيران قوات الاحتلال.

وقال مسؤولون إن أربعة آخرين أصيبوا من بينهم شقيقا الصبي القتيل.

وشكك والد الضحية رأفت بدران في أن يقوم جيش الاحتلال بتحقيق جاد في مقتل ابنه.

وقال إنه لو حدثت تحقيقات جادة في الحوادث السابقة لما قتل ابنه بهذه الطريقة.

