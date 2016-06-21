شاهد: اعتقال بريطاني حاول قتل دونالد ترامب

اعتقل رجل بريطاني في تجمع لدونالد ترامب مطلع الأسبوع في لاس فيغاس لمحاولته انتزاع مسدس رجل شرطة كي يتمكن من قتل المرشح الرئاسي بعد أن خطط لعملية اغتياله منذ نحو عام، طبقا للسلطات.

ووفقا لشرطة لاس فيجاس فإن مايكل ستيفن ستانفورد (19 عاما) القي القبض عليه يوم السبت في فندق تريشر أيلاند في لاس فيغاس بعد محاولته انتزاع السلاح الناري من الضابط.

ووفقا لوثائق قدمت إلى المحكمة الاتحادية في نيفادا فإن ستانفورد قال انه قاد سيارة إلي لاس فيغاس من كاليفورنيا بهدف إطلاق النار على ترامب.

وقالت الوثائق التي قدمت للمحكمة "زعم ستانفورد أنه كان يحاول قتل ترامب منذ حوالي عام لكنه قرر التحرك في هذه المناسبة لأنه شعر أخيرا بأن لديه الثقة لتنفيذ المحاولة."