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شاهد: اعتقال بريطاني حاول قتل دونالد ترامب

21/6/2016

اعتقل رجل بريطاني في تجمع لدونالد ترامب مطلع الأسبوع في لاس فيغاس لمحاولته انتزاع مسدس رجل شرطة كي يتمكن من قتل المرشح الرئاسي بعد أن خطط لعملية اغتياله منذ نحو عام، طبقا للسلطات.

ووفقا لشرطة لاس فيجاس فإن مايكل ستيفن ستانفورد (19 عاما) القي القبض عليه يوم السبت في فندق تريشر أيلاند في لاس فيغاس بعد محاولته انتزاع السلاح الناري من الضابط.

ووفقا لوثائق قدمت إلى المحكمة الاتحادية في نيفادا فإن ستانفورد قال انه قاد سيارة إلي لاس فيغاس من كاليفورنيا بهدف إطلاق النار على ترامب.

وقالت الوثائق التي قدمت للمحكمة "زعم ستانفورد أنه كان يحاول قتل ترامب منذ حوالي عام لكنه قرر التحرك في هذه المناسبة لأنه شعر أخيرا بأن لديه الثقة لتنفيذ المحاولة."

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