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شاهد: ألمانيا تهزم أيرلندا الشمالية وتتصدر مجموعتها

21/6/2016

أحرز ماريو غوميز هدفا في الشوط الأول ليقود ألمانيا للفوز 1-صفر على أيرلندا الشمالية العنيدة والتأهل لدور الستة عشر في صدارة المجموعة الثالثة اليوم (الثلاثاء).

وسيطرت ألمانيا بطلة العالم على المباراة التي أقيمت باستاد بارك دي برانس وصنعت العديد من الفرص حتى منحها غوميز – الذي دخل التشكيلة الأساسية لأول مرة في البطولة – النقاط الثلاث بتسديدة أبدلت اتجاهها من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30.

وتأهلت ألمانيا بسبع نقاط من ثلاث نقاط متفوقة بفارق الأهداف على بولندا التي هزمت أوكرانيا 1-صفر لتحتل المركز الثاني.

واحتلت أيرلندا الشمالية – في ظهورها الأول ببطولة أوروبا – المركز الثالث ولديها ثلاث نقاط وقد تتأهل لأدوار خروج المهزوم ضمن أفضل أربعة فرق في المركز الثاني، رغم أن مصيرها ليس بين يديها الآن. 

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