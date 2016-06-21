روما يضم الشعراوي بشكل دائم من ميلانو

ستيفن الشعراوي – غيتي(أرشيف)

أكمل المهاجم "ستيفن الشعراوي" انتقاله بشكل دائم من ميلانو إلى روما منافسه في دوري الدرجة الأولى بعد إعلان من الناديين اليوم الثلاثاء.

وضم روما المهاجم الايطالي الدولي على سبيل الاعارة في يناير/ كانون الثاني مقابل 1.4 مليون يورو (1.58 مليون دولار) مع خيار بتحويل الصفقة إلى انتقال نهائي في نهاية الموسم مقابل 13 مليون يورو (14.63 مليون دولار).

واتفق الناديان على تفعيل البند وسيوقع المهاجم البالغ عمره 23 عاما عقدا لأربع سنوات.

وأنعش الشعراوي مسيرته في روما بعدما فشل في تسجيل أي هدف خلال 15 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع موناكو في النصف الأول من الموسم.

وقال لموقع روما على الانترنت "اليوم هو يوم استثنائي بالنسبة لي لأنني الان لاعب في روما بشكل دائم."

واستعاد الشعراوي – الذي شارك في 19 مباراة دولية مع إيطاليا – موقعه في المنتخب الوطني بفضل تألقه مع روما.

وهو موجود حاليا في تشكيلة ايطاليا ببطولة أوروبا 2016 في فرنسا بعدما سجل ثمانية أهداف في 16 مباراة مع روما.

