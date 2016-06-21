البث الحي
منوعات

روما يضم الشعراوي بشكل دائم من ميلانو

21/6/2016

ستيفن الشعراوي – غيتي(أرشيف)

أكمل المهاجم "ستيفن الشعراوي" انتقاله بشكل دائم من ميلانو إلى روما منافسه في دوري الدرجة الأولى بعد إعلان من الناديين اليوم الثلاثاء.

وضم روما المهاجم الايطالي الدولي على سبيل الاعارة في يناير/ كانون الثاني مقابل 1.4 مليون يورو (1.58 مليون دولار) مع خيار بتحويل الصفقة إلى انتقال نهائي في نهاية الموسم مقابل 13 مليون يورو (14.63 مليون دولار).

واتفق الناديان على تفعيل البند وسيوقع المهاجم البالغ عمره 23 عاما عقدا لأربع سنوات.

وأنعش الشعراوي مسيرته في روما بعدما فشل في تسجيل أي هدف خلال 15 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع موناكو في النصف الأول من الموسم.

 وقال لموقع روما على الانترنت "اليوم هو يوم استثنائي بالنسبة لي لأنني الان لاعب في روما بشكل دائم."

واستعاد الشعراوي – الذي شارك في 19 مباراة دولية مع إيطاليا – موقعه في المنتخب الوطني بفضل تألقه مع روما.

وهو موجود حاليا في تشكيلة ايطاليا ببطولة أوروبا 2016 في فرنسا بعدما سجل ثمانية أهداف في 16 مباراة مع روما.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد