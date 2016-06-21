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رئيس وزراء كندا: سنستقبل 15 ألف لاجئ حتى نهاية العام

21/6/2016

رئيس الوزراء الكندي ـ جاستن ترودو

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في بيان بمناسبة اليوم العالمي اللاجئين، أن بلاده "ستستقبل 15 ألف لاجئ حتى نهاية العام الحالي".

وأشار ترودو إلى استضافة بلاده أكثر من 25 ألف لاجئ سوري العام الماضي، مبينا أن الدفعة الجديدة ستلقى رعاية خاصة،  مثلما قدم لمن سبقهم من اللاجئين.

وذكَّر ترودو بتاريخ بلاده في استقبال اللاجئين، قائلًا: "استقبلنا عام 1950 لاجئين مجريين، وآخرين فيتناميين عام 1980، فضلا عن استقبال لاجئين من جنوب شرقي آسيا بين عامي 1970و1980"

ولفت رئيس الوزراء الكندي، إلى "وجود أكثر من 60 مليون لاجئ في العالم نصفهم من الأطفال، اضطروا لترك منازلهم، والنزوح واللجوء إلى مناطق أخرى".

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن رقمًا قياسيًا بلغ 65  مليونا و300 الف شخص، نزحوا عن ديارهم في أنحاء العالم العام الماضي، كثير منهم فروا من الحروب، واختارت الأمم المتحدة يوم 20 يونيو/حزيران من كل عام، يومًا عالميًا للاجئين، لتزامنه مع الاحتفال بيوم اللاجئ الأفريقي الذي تحتفل به عدة بلدان أفريقية.

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