بيانات إحصائية: المصريون يقضون 41% من أعمارهم في النوم

يشكل النوم ما نسبته 41% من حياة المصريين

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي) أن متوسط أعمار المصريين يبلغ 71.5 عاماً، موضحاً أنهم يقضون 29.5 عاماً في النوم (41%)، و6.8 أعوام في العمل (9.5%)، و6 أشهر في ممارسة الرياضة وحضور الحفلات وزيارة المتاحف (0.9%)، وفقا لنتائج مسح استخدام الوقت.

وأوضح الجهاز في المسح الذي أعلنت نتائجه يوم الاثنين في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أنه جرى تقدير قيمة العمل المنزلي غير مدفوع الأجر على مستوى مصر بنحو 654 مليار جنيه (73.6 مليار دولار) في عام 2015.

وبيّن أن الإناث يشكلن 79% من إجمالي العاملين بدون أجر في المنازل، بقيمـة 517 مليار جنيه (58.2 مليار دولار) مقابل 21% للذكور بما قيمته 137 مليار جنيه (15.4 مليار دولار)، وتمثل هذه القيمة 32.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015.

وأجرى الجهاز المسح على 5024 منطقة في 6 محافظات بواقع محافظتين من كل إقليم جغرافي، وهي: القاهرة (العاصمة) والإسكندرية والغربية والدقهلية (شمال)، إضافة إلى المنيا وسوهاج (جنوب) لتكون ممثلة للإقليم مع استبعاد المحافظات الحدودية، مشيراً أنه بلغ حجم العينة 3480 أسرة معيشية.

وأشار المسح أن 5.6 أعوام يقضيها المصريون في مشاهدة التلفاز، و7 أعوام في الأعمال المنزلية، و3.5 أعوام في إعداد وتناول الطعام والشراب، و3 أعوام في التعليم، و3.2 أعوام في النظافة الشخصية، و1.4 عام للعناية بكبار السن، و3.1 أعوام في التنقل، وقضاء عامين في الأنشطة الدينية، و5.9 أعوام في الزيارات الاجتماعية والحديث عبر الهاتف، و6 أشهر في ممارسة الرياضة وحضور الحفلات وزيارة المتاحف.