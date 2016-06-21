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بالصور: تركيا تجذب الأطفال للمساجد بالألعاب بطريقة مبتكرة

21/6/2016

توافد عشرات الأطفال مع أسرهم في ليالي شهر رمضان المبارك إلى مسجد أحمد حمدي أكسكي في قلب العاصمة التركية أنقرة، وذلك بعد تخصيص مساحة لهم داخل المسجد خلف صفوف المصلين، مزودة بعدد من الألعاب الترفيهية المتنوعة.

وقال القائمون على المسجد إنهم لجأوا إلى هذه الطريقة ليتعلق الأطفال بالمساجد، خاصة أثناء توافدهم مع آبائهم لصلاة التراويح خلال شهر رمضان.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن منصور صاغر مؤذن المسجد، قوله: "يتوافد عشرات الأطفال يوميا من أحياء مختلفة بالمدينة برفقة أسرهم القادمة لأداء صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان، ما دفعنا إلى التفكير في تنفيذ هذه المبادرة لجذب الأطفال إلى المساجد، وزيادة حبهم وتعلقهم بها، ومن ثم انشغالهم بتعاليم الدين والقرآن الكريم مستقبلا".

وتابع صاغر "استغرق التفكير في تنفيذ هذا العمل مدة طويلة، لكننا فرحنا كثيرا في النهاية لإعجاب المصلين به، وتمكنهم من أداء صلاتهم في خشوع وهدوء".

وأكد صاغر أنهم لم يتلقوا أية شكوى من المصلين بسبب الخطوة الجديدة، مشيرا أنهم خصصوا شخصا مسؤولا عن الإشراف على الأطفال.

من جانبه قال "محمد باروق" والد أحد الأطفال "أنا سعيد جدا لرؤية مثل هذه الأعمال المبتكرة والمفيدة في مساجدنا، وأشكر كل من ساهم في إخراج هذا العمل بهذه الصورة".

بدوره قال الطفل "أحمد ياسين فاسلي" "أتيت من حي يني محلة والمكان جميل جدا"، بينما قالت ياغمور باروق " أتيت مع أبي وأمي، وأعجبت كثيرا بالألعاب الخشبية". 

ومن المتوقع أن تنتشر هذه الخطوة في عدد من المساجد في تركيا خلال الفترة المقبلة، عقب التطبيق الأولي في مسجد "أحمد حمدي أكسكي".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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