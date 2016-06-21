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الجزيرة مباشر تحاور أول مسلمة تفوز بمقعد في بلدية ميلانو

21/6/2016

قالت سمية عبد القادر أول مسلمة تفوز بمقعد في بلدية مدينة ميلانو الإيطالية، في تصريح خاص لموقع الجزيرة مباشر إنها رشحت نفسها للانتخابات لأن الميدان السياسي مهم جدا ويؤثر على القرارات في المجال الثقافي والاجتماعي.

وتابعت أنه رغم أنها أم لـ3 أطفال فإن ذلك  لن يؤثر على عملها ودراستها ونشاطها الشخصي معتبرة أن هذا الإنجاز بداية دخولها المعترك السياسي. 

وعن سبب ترشحها من خلال الحزب الديمقراطي قالت: "اخترت الترشح من خلال الحزب الديمقراطي الحاكم لأنه الأقرب لأفكاري، خاصة في موضوع اللاجئين ومعاملة المسلمين". وأضافت أن نساء مدينة نابولي ساعدوها، خاصة غير المسلمات، مشيرة إلى أن أصولها الفلسطينية الأردنية سببت لها بعض المشاكل.

وعن أبرز ما تستطيع أن تقدمه لمدينة ميلانو، أكدت أن مشروعات  البيئة والمواصلات العامة والضواحي والمدرس والسجون هي كبرى مشكلات المدينة التي تعمل على حلها. وأضافت أول مسلمة تفوز بمقعد في بلدية مدينة ميلانو الإيطالية، أن جانبا من الصحافة الإيطالية حاولت تشويه صورتها، خاصة في صحافة اليمين، لكن الحزب وقف معها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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