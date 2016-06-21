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إيران تعتقل 10 بتهمة التخطيط "لأعمال إرهابية"

21/6/2016

وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي- أرشيف

قالت إيران إنها اعتقلت 10 "إسلاميين متشددين" من السنة كانوا يخططون لتفجير 50 هدفا في مناطق متفرقة من البلاد.

ونقلت تقارير إخبارية عن وزير الاستخبارات الإيراني "محمود علوي" قوله اليوم (الثلاثاء) إنه تم إلقاء القبض على عشرة إسلاميين متشددين من السنة.

وقال مسؤولون في إيران في الأسابيع الأخيرة إن متشددين من تنظيم الدولة الإسلامية يحاولون استهداف البلاد.

وقال علوي إن الاعتقالات جرت في الأسبوع الأخير في طهران وثلاثة أقاليم أخرى في وسط البلاد وعلى الحدود، ووصف المشتبه بهم بأنهم "إرهابيون تكفيريون".

ونقل موقع "وكالة أنباء فارس" على الإنترنت عن الوزير قوله في مؤتمر صحفي في طهران إن المجموعة خططت لمهاجمة أماكن مزدحمة بتفجيرات عن بعد وسيارات ملغومة.

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