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إنجلترا لدور الـ(16) من اليورو بعد تعادلها مع سلوفاكيا

20/6/2016

إنجلترا تتعادل سلبيا مع سلوفاكيا وتصعد لدور الـ(16) من اليور

تعادلت إنجلترا سلبيا مع سلوفاكيا لتنهي المجموعة الثانية في بطولة أمم أوربا لكرة القدم 2016 في المركز الثاني خلف ويلز التي فازت 3-صفر على روسيا.

وتملك ويلز ست نقاط مقابل خمس نقاط لإنجلترا التي تتفوق بفارق  نقطة واحدة عن سلوفاكيا التي حافظت على آمالها في التأهل إلى دور الستة عشر كأحد أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث.

وسيطرت إنجلترا  -التي أجرت ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي فازت 2-1 على ويلز –  على الشوط الأول وأهدر جيمي فاردي فرصة سهلة كادت أن تمنحها التقدم.

وواصلت إنجلترا سيطرتها على الشوط الثاني لكن لم تسنح لها سوى بعض الفرص القليلة للتسجيل.

 

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