وفاة فلسطيني أصيب برصاص الاحتلال الشهر الماضي

أكثر من 200 فلسطيني استشهدوا برصاص الاحتلال خلال 8 أشهر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أكثر من شهر من إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة إن الشاب عارف جرادات (22 عاما) كان قد أصيب في ظهره خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية سعير التي يقيم بها جنوب الضفة الغربية، في الرابع من مايو/أيار الماضي.

ونقل جرادات إلى مستشفى بالخليل، وظل بها إلى أن توفي اليوم الأحد.

وتشهد الأراضي المحتلة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال منذ نحو ثمانية أشهر بعد انطلاق هبة فلسطينية ردا على اعتداءات الاحتلال المتكررة على الأراضي الفلسطينية والمسجد الأقصى.

واستشهد في هذه الهبة أكثر من 200 فلسطيني وقتل ما يزيد عن 30 من المستوطنين وجنود الاحتلال.