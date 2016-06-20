مفوضية اللاجئين: 65.3 مليون نازح حول العالم في 2015

أطفال لاجئون في تركيا ـ أرشيف

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين إن عدد اللاجئين حول العالم بلغ رقما قياسيا مسجلا 65.3 مليون شخص نزحوا عن ديارهم في أنحاء العالم العام الماضي.

وأضافت المفوضية أن كثيرين منهم فروا من الحروب؛ لكنهم يواجهون عادة الجدران والقوانين الصارمة ورهاب الأجانب مع وصولهم للحدود.

ويعني ذلك الرقم -الذي قفز من 59.5 مليون شخص في 2014 وبنسبة 50% خلال خمس سنوات – أن شخصا من بين كل 113 شخصا في العالم يحمل حاليا صفة لاجئ أو طالب لجوء أو نازح داخل بلاده.

وذكرت المفوضية في تقرير "الاتجاهات العالمية" الذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين أن القتال في سوريا وأفغانستان وبوروندي وجنوب السودان تسبب في موجة النزوح الأخيرة مما رفع العدد الإجمالي للاجئين إلى 21.3 مليون شخص نصفهم من الأطفال.

وقال فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في إفادة صحفية "اللاجئون والمهاجرون الذين يعبرون البحر المتوسط ويصلون إلى شواطئ أوربا يحملون رسالة مفادها أنك إن لم تحل المشكلات فإن المشكلات ستأتي إليك."