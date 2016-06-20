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مصرع الممثل الأمريكي أنتون يلشين في حادث سيارة

19/6/2016

الممثل أنتون يلشين

قالت الشرطة إن الممثل أنتون يلشين (27 عاما) والذي اشتهر في دور تشيكوف في اثنين من سلسلة أفلام (ستار تريك) قتل صباح الأحد عندما تحركت سيارته للخلف فجأة وحشرته بأحد الجدران في طريق خاص داخل محل إقامته.

وقالت جيني هاوسر المتحدثة باسم شرطة لوس أنجليس إن يلشين توفي بعد الحادث بقليل حوالي الواحدة صباحا بعدما نزل على ما يبدو من سيارته التي رجعت إلى الخلف.

وأوضحت أن "السيارة حشرته بين جدار من الطوب وسور أمني وأن هذه الصدمة أدت إلى وفاته".

وصدمت وفاة يلشين الممثلين وغيرهم ممن سبق لهم العمل معه أو معرفته حيث عبر كثير منهم على حساباتهم على تويتر عن مشاعر الحزن والصدمة لوفاة يلشين.

وولد يلشين في روسيا لأبوين من المتزلجين المعروفين وهاجر إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلا.

وظهر يلشين في عدد من الأفلام كما شارك في مسلسل (هاف) التلفزيوني.

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