عشائر عراقية: الحشد الشعبي ارتكب جرائم إبادة جماعية

قالت القبائل والعشائر العربية بمحافظة الأنبار العراقية، إن مليشيا الحشد الشعبي ارتكبت "أبشع جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل" في مدينتي الفلوجة والصقلاوية.

وأضافت العشائر في بيان أمس الأحد إن المدنيين النازحين تعرضوا إلى القتل والحرق والاغتصاب من المليشيات المرتبطة بإيران بقيادة قاسم سليماني، واصفة ما حدث بأنه يمثل "جرائم ضد الإنسانية".

وطالبت العشائر بإحالة قادة الحشد إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، ومعاقبة مرتكبيها وفق قانون مكافحة الإرهاب، وسحب الحشد الشعبي واستبداله بوحدات عسكرية أو حشد عشائري، ومحاسبة القادة العسكريين المتورطين في جرائم. كما طالبت الدول العربية بالعمل على تدويل الجرائم في الفلوجة والصقلاوية، وتشكيل لجنة لتوثيق تلك الجرائم.

كما دعا البيان منظمات حقوق الإنسان إلى متابعة أوضاع المعتقلين والمحتجزين، والعمل على إطلاق سراح المخطوفين والمغيبين قسرا.