صور: سخرية المصريين من إعلان "الجنينة الواحدة"

سخرية من إعلان "جنينة واحدة"- مواقع التواصل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر سخرية واسعة للنشطاء والمستخدمين من أحد الإعلانات التي تبث على شاشات الفضائيات المصرية خلال شهر رمضان، وذلك عبر العديد من التعليقات والرسوم الساخرة.

ويتحدث الإعلان عن مشكلة يواجهها 3 أشقاء ترك لهم والدهم فيلا ملحقا بها حديقة واحدة فقط، لكنهم وجدوا الحل في شراء فيلا تحتوي على 3 حدائق تقدمها إحدى الشركات العقارية التي قامت بعمل الإعلان. وقد سخر النشطاء من اعتبار وجود حديقة واحدة في الفيلا مشكلة، في الوقت الذي لا يجد فيه الملايين من المصريين غرفة واحدة يعيش بها.

كما جاءت تعليقات الجمهور كالتالي

Ahmed Momtaz: متأسف يا جماعه بس أنا هبدأ أمسح الفريندز اللي عندهم فيلا بجنينه واحده عشان الهوم عندي بقى بيئة اوي (قوي).

Omar Ayman: لكل عاشق وطن ولكل طير مرساة ولكل واحد فيلا بجنينة.

Hany Mehany: قالك فيلات تريو 3 فيلات ب 3 جناين عشان انت وصحابك، بتكلموا مين يا جدعان! ده آخر عرض اشتركت فيه مع صحابي كان بتاع كوك دور وكنا عاملين قبلها دراسة جدوى.

Mohamed Hamdy: تلت جناين ومطبخ وصالة وحمام.

Karim Hisham: إمتى تبقى كل مشاكل الواحد إن بابا سايبلنا فيلا بجنينة واحدة.

Hameed Farouq: احمد ربك غيرك عنده فيلا بجنينة واحدة بس.. اللهم احفظنا.

Aliaa Al-Muhammady: وانت ليه تخلف 3 عيال لما انت عارف إنك مش هتقدر تسيبلهم غير فيلا بجنينة واحدة.

Mahmoud Aamir: حالة ثقة يا جماعة للتبرع، أسرة معرفة حالتهم صعبة جدا بيجمعوا 2 مليون دولار عندهم فيلا بجنينة واحدة وعايزين يشتروا الجنينة اللي جنبيهم.