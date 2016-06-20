صراع ثلاثي بين ألمانيا وبولندا وأيرلندا الشمالية في اليورو

تقام غدًا الثلاثاء، مباراتان في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأوربية لكرة القدم "يورو2016" المقامة حاليًا في فرنسا، حيث تلعب أيرلندا الشمالية مع ألمانيا، وبولندا مع أوكرانيا.

وستشهد الجولة الأخيرة صراعًا ثلاثيًا بين منتخبات ألمانيا (4 نقاط)، بفارق الأهداف عن بولندا، ثم أيرلندا الشمالية (3 نقاط) على انتزاع بطاقتي التأهل للدور الـ 16 (ثمن النهائي).

فعلى ملعب "فرنسا" بالعاصمة باريس، يخوض منتخب أيرلندا الشمالية مباراة للتاريخ أمام "الماكينات" الألمانية في لقاء يبحث من خلاله كلا الفريقين عن انتزاع إحدى بطاقتي التأهل لثمن النهائي.

فبعد أن حققت أيرلندا الشمالية فوزًا تاريخيًا في أول مشاركة لها باليورو على حساب أوكرانيا بهدفين دون رد في الجولة الماضية، تسعى غدًا لكتابة تاريخ جديد بتحقيق الفوز على ألمانيا بطلة العالم والتأهل لدور الـ16، وتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل.

ويحتاج المنتخب الألماني للتعادل فقط من أجل العبور للدور الثاني؛ لكنه سيكون بحاجة إلى الفوز إذا أراد الحفاظ على صدارة المجموعة لضمان مواجهة أفضل في ثمن النهائي.

ويخوض يواخيم لوف المدير الفني لألمانيا لقاء الغد، بكامل نجومه وقوته الضاربة معتمدًا على توماس مولر وماريو غوتزة وسامي خضيرة، وغيرهم من الأوراق الرابحة، حيث إن الفريق لا يعاني من أية إصابات أو غيابات أو إيقافات.

وبلا شك، فإن لمباراة الغد أهمية خاصة للمنتخبين، حيث سيلعبان في مجموعة واحدة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، وسيسعى كل منهما لاستغلال اللقاء للتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوف الآخر.

ولم يواجه المنتخب الألماني نظيره الأيرلندي الشمالي في أية بطولة كبرى إلا مرة واحدة كانت في كأس العالم عام 1958، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وضمن المجموعة ذاتها، على ملعب "فيلودروم" بمدينة سانت إيتيان، يخوض المنتخب البولندي مواجهة سهلة نسبيًا أمام نظيره الأوكراني في لقاء يعتبر بمثابة حياة أو موت لكلا الفريقين.

فالمنتخب البولندي يسعى لاستغلال الحالة المعنوية المنخفضة لدى لاعبي أوكرانيا بعد تلقيهم هزيمتين متتاليتين من ألمانيا وأيرلندا الشمالية بنتيجة واحدة وهي هدفين دون رد.

ويعتمد البولنديون بشكل كبير على تحركات مهاجمهم روبرت ليفاندوفيسكي المحترف في صفوف بايرن ميونيخ الألماني، وأحد الأوراق الرابحة في صفوف الفريق.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه المنتخب الأوكراني المتذيل بلا رصيد من النقاط لإنعاش آماله في التأهل لثمن النهائي، بتحقيق الفوز على بولندا بشرط أن تتغلب أيرلندا الشمالية على ألمانيا، لكي يحتل المركز الثالث.

ووفق لوائح اللجنة المنظمة للبطولة يتأهل لثمن النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.