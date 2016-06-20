شاهد: "يولين" مهرجان للحوم الكلاب في الصين

قبيل يوم من مهرجان يولين السنوي للحوم الكلاب غربي الصين، انتشر بائعو الكلاب ومشترو لحم الكلاب في شوارع المدينة كالمعتاد، على الرغم من جهود المتطوعين لوقف هذه التجارة.

وتذبح آلاف الكلاب للحصول على لحمها في مهرجان الليتشي (نوع من الفاكهة) ولحم الكلاب في يولين غدا الثلاثاء، في الوقت الذي يحتفل فيه السكان المحليون بالانقلاب الصيفي.

وقال تشين تشون، وهو متطوع ومحب للحيوانات من إقليم قوانغدونغ المجاور، إنه وأصدقاءه أقنعوا ثلاثة مزارعين بالتخلي عن بيع كلابهم في السوق.

وتعهدت الحكومة المحلية بإغلاق مهرجان لحم الكلاب وحثت الجماعات المدافعة عن حقوق الحيوان حكومة يولين على فعل المزيد لمنع قتل الكلاب.

ويقول نشطاء إن قتل الكلاب وحشي.

وأظهر استطلاع إلكتروني لجماعة صينية معنية بحقوق الحيوانات إن 64% من الشعب الصيني يؤيد إنهاء المهرجان، في حين أن أكثر من نصف من جرى استطلاع آرائهم يعتقدون بوجوب حظر تجارة لحم الكلاب.

وشوهدت الشرطة تحرس المدخل إلى سوق الكلاب ولحمها اليوم الاثنين، لكنها لم تمنع عمليات الشراء في السوق.

ويمكن أيضا مشاهدة الكلاب المذبوحة في مطاعم في أشهر شارع للطعام في يولين، وهو موطن لعشرات من مطاعم لحم الكلاب.

تعود عادة أكل لحم الكلاب إلى 400 أو 500 عام في الصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى، للاعتقاد بأنها تقي من حرارة الصيف، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).