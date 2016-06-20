شاهد: هدف رونالدو الأفضل في دوري أبطال أوروبا

أعلن موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" تتويج هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد أمام روما في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا كأفضل هدف في البطولة.

وكان رونالدو قد سجل هدفه في الدقيقة 57 من عمر المباراة التي انتهت بهدفين من دون رد لصالح ريال مدريد ليكون بصمة في انتقال الفريق للدور ربع النهائي من البطولة التي توج الريال بلقبها .

وحصل هدف رونالدو على نسبة 36% من أصوات الجماهير المشاركة في الاستفتاء الذي أجراه موقع اليويفا.