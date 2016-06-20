شاهد: مُشجع إنجليزي يتعرض لضرب مبرح في فرنسا

شهدت مدينة ليون الفرنسية اشتباكات عنيفة بين مشجعين محليين وعدد من جماهير المنتخب الإنجليزي الذي يشارك في بطولة أمم أوروبا 2016 المقامة في فرنسا.

وأظهر فيديو إلقاء عدد من المشجعين المحليين الكراسي تجاه عدد من الجمهور الإنجليزي بالقرب من حانة في ليون.

وقال مدير الحانة إن عددا من المشجعين الإنجليز توافدوا على الحانة لشراء كحوليات قبل مباراة منتخبهم مع نظيره السلوفاكي، وفوجئوا بعدد بهجوم المشجعين المحليين عليهم.

وأظهر الفيديو محاصرة مجموعة من الأشخاص لفرد من المشجعين الإنجليز انهالوا عليه بالضرب بقسوة حتى سارع شخص لإنقاذه.