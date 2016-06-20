شاهد: كبسولة طبية لمرضى الكبد في رمضان

قدم الدكتور خالد المقدم، أخصائي التغذية العلاجية، نصائح طبية لمرضى الكبد خلال شهر رمضان، وذلك عبر حلقات "كبسولة طبية" التي يذيعها موقع الجزيرة مباشر.

وقال المقدم إنه من الضروري أن يستشير مريض الكبد طبيبه الخاص لمعرفة حالته الصحية، وهل يحتاج للتقليل من نسبة البروتين أو الملح في الأكل؟

وأكد ضرورة تناول مريض الكبد أطعمة بها دهون غير مشبعة، وتقليل الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، وتناول مضادات الأكسدة.

وأشار الدكتور خالد المقدم، إلى أن مشروبات الزنجبيل والقرفة مفيدة جيدا ولا غنى عنها لتنشيط الكبد، إضافة إلى الكركم والخرشوف لأنهم يساعدان على تنشيط خلايا الكبد.