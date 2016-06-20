شاهد: في اليوم العالمي للاجئين.. تركيا تستضيف 2.7 مليون سوري

تعتبر تركيا هي "أكبر مستضيف" للاجئين والنازحين في العالم للعام الثاني على التوالي، حيث يعيش 2.7 مليون سوري – أكثر من نصفهم أطفال.

ويقيم زهاء 11 ألف سوري، معظمهم من إدلب وحلب، في مخيم أونجي بينار في كيليس، جنوبي تركيا.

يضم المخيم مدارس ومساجد ومستشفى وأسواقا ومركز تأهيل للأطفال النازحين، وكذلك ينظم دورات لنسج السجاد والتطريز وتصفيف الشعر والرسم وعلوم الكمبيوتر.

واللاجئون جزء من عملية النزوح الجماعي للسوريين الذين فروا من بلادهم منذ 2011 جراء الحرب وعددهم 4.8 مليون.

وأنفقت تركيا عشرة مليارات دولار لاستضافة اللاجئين السوريين منذ 2011.

ويمثل اليوم الاثنين 20 يونيو/حزيران اليوم العالمي للاجئين، والذي يستهدف إرسال رسالة للحكومات مفادها أنه يتعين عليها العمل معا للتصدي للمشكلات التي تؤدي للنزوح.