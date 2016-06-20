شاهد: فلسطيني يصنع سيارة كلاسيكية ملفتة للأنظار

بينما كان يعمل في إصلاح السيارات في الخليج لمح فني إصلاح سيارات فلسطيني من قطاع غزة ذات مرة سيارة أبهرته.

كانت السيارة كلاسيكية من طراز مرسيدس غزال. وأدرك منير الشندي وقتها أنه ينبغي عليه أن يمتلك واحدة. لذا بعد أن عاد لموطنه في غزة بدأ في تصنيع نسخة من السيارة وهي موديل عام 1927 ولها بابان ومفتوحة السقف "مكشوفة".

قطع الشندي أجزاء من سيارات مستعملة واستورد عدة قطع من الولايات المتحدة. وأمضى الشندي (36 عاما) قرابة عامين وهو يشكل تحفته وهي الآن معروضة في ورشته.

وبنيت السيارة التي تتميز بلونها الأبيض الضارب للصفرة ومقاعدها عنابية اللون على هيكل سيارة ميتسوبيشي ومحرك ميتسوبيشي 1600 حصان.

ونالت السيارة إعجاب المارة وانتزعت صيحات ركاب السيارات والمارة بعد أن قادها الشندي برفقة اثنين من أولاده في جولة نادرة بشارع رئيسي في غزة.

والسيارة مرسيدس غزال من تصميم فرديناند بورشه وساعدت هذه السلسلة مرسيدس كي تهيمن على عالم سباقات السيارات في أواخر العشرينيات وبداية الثلاثينيات.

ووفقا لمواقع السيارات الكلاسيكية أنتجت مرسيدس نحو 300 سيارة من هذا الطراز وبيعت سيارة منها بمبلغ 7.4 مليون دولار في 2004.

ويستورد الفلسطينيون في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس السيارات من أنحاء العالم عن طريق إسرائيل. ويبلغ عدد السيارات المُسجلة في القطاع الصغيرة المزدحم بالسكان نحو 70 ألف سيارة. ويقدر عدد سكانه بنحو 1.95 مليون نسمة.