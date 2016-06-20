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شاهد: عصير الخضراوات مع حنان كمال

20/6/2016

في حلقة جديدة من سلسلة حلقات " معركة حنان مع السرطان" قدمت الإعلامية المصرية حنان كمال طريقة إعداد  أكلات من الخضراوات المشكلة لما لها من فوائد كبيرة للجسم.

ونصحت حنان بتناول الكرفس بكثرة لما له من فوائد في محاربة خلايا السرطان في الجسم، كما نصحت بإعداد عصير من الخضراوات التي تحتوي على ألياف وقيمة غذائية عالية مقارنة بالفواكه.

وأضافت الإعلامية المصرية التي خاضت معركة مع مرض السرطان أن  هناك خضراوات ممتلئة بالبروتين وتغني عن تناول اللحوم والدواجن مثل الفاصوليا التي تمتاز باحتوائها على بروتينات عالية مع سعرات حرارية قليلة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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