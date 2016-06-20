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شاهد: سجين يهرب من فتحة إدخال الطعام بطريقة عجيبة

20/6/2016

تمكن شاب داغستاني مسجون بتهمة السرقة من الهرب من زنزانته عبر فتحة ضيقة في باب الزنزانة يبدو أنها مخصصة لإدخال الطعام إلى السجناء، حيث أظهر الشاب مستوى عاليا من اللياقة البدنية ومرونة الجسم.

وسجلت كاميرات المراقبة في السجن عملية الهروب التي وقعت ليلة 17 على 18 من يونيو/حزيران الجاري.

واستغرقت عملية هروب الشاب قرابة الثلاث دقائق، ومن ثم أخرج الشاب ملابسه من الزنزانة بهدوء وارتداها واتجه نحو المخرج حيث تمكن من الهروب من السجن بالكامل ولم تتمكن السلطات من إلقاء القبض عليه حتى الآن.

بدورها ذكرت صحيفة "نوفويه ديلو" الداغستانية أن شاخروتدينوف لص متخصص في سرقة المنازل، وسبق له أن قضي قبل ذلك محكومية في السجن بتهمة السرقة.

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