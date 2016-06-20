شاهد: جنود روس يهربون بعد اشتعال النار في مستودع للصواريخ

اندلع حريق واسع النطاق اليوم الاثنين 20 من يونيو/حزيران، في مستودع لمكونات الصواريخ بميدان أشولوك العسكري في جنوب روسيا، إذ دوت انفجارات قوية في المستودع .

ووثقت كاميرات بعض الجنود في الموقع حالة الهلع والذعر التي سيطرت على الجنود الروس بعد أن امتدت ألسنة اللهب إلى عشرات الأمتار نحو السماء.

وأعلنت وزارة الدفاع عن إخماد الحريق بعد مرور 5 ساعات على اندلاعه في الساعة 9.20 صباح الاثنين.

وذكرت الوزارة أن المستودع لا يحتوى على أي رؤوس قتالية، موضحة أن الانفجارات نجمت عن اشتعال النيران في محركات للصواريخ، وأكدت الوزارة أن الحادث لم يؤد إلى أي إصابات.

وتابعت الوزارة أن الحريق اندلع بسبب اشتعال اللهب في أحد المحركات في أثناء أعمال الصيانة الدورية، وذكرت أنه تم عزل المنطقة التي طالها الحريق فورا، وإجلاء نحو 600 شخص من محيطها.

يذكر أن ميدان أشولوك الواقع على الحدود الروسية مع كازاخستان، يعد من أهم المواقع العسكرية في جنوب روسيا، وهو مخصص لاختبار الأسلحة الصاروخية والمضادة للجو وإجراء تدريبات عسكرية على استخدام وسائل الدفاع الجوي.