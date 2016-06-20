رونالدو يمنع الأمن من طرد مشجع يلتقط "سيلفي"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يظهر ما وصفوه بالجانب الإنساني في شخصيته تجاه أحد الجماهير العاشقة له، وذلك رغم غضب اللاعب من تعادل منتخب بلاده أمام النمسا سلبيا.

ومنع رونالدو رجال الأمن من القبض على مشجع نزل إلى أرضية ملعب حديقة الأمراء في باريس أمس السبت بعد انتهاء مباراة المنتخبين في بطولة أمم أوروبا 2016، من أجل الذهاب إلى اللاعب والتقاط صورة معه.

وذهب رونالدو تجاه المشجع وتحدث مع الأمن ليمنعه من القبض عليه ومن ثم التقط صورة معه.

يذكر أن رونالدو يعاني من فشله في تسجيل أي هدف في يورو2016 حتى الوقت الحالي وأضاع ضربة جزاء لبلاده في الدقيقة 79 من عمر اللقاء مع النمسا (السبت).