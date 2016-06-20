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دراسة: سد النهضة يوقف إنتاج الكهرباء من السد العالي

20/6/2016

سد النهضة الإثيوبي (أرشيف)

عرضت صحيفة "الشروق المصرية" الخاصة دراسة أكاديمية تناولت المخاطر المتوقعة على مصر جراء عمليات تخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي.

وحذرت الدراسة، التي شارك فيها 9 من أساتذة المياه وخبراء السدود بجامعات أكسفورد وكاليفورنيا وأريزونا ومعهد اليونيسكو للمياه ومبادرة حوض النيل، من التأثير البالغ الذي سيتعرض له إنتاج مصر من الكهرباء في حالة انفراد إثيوبيا بإدارة سياسات تخزين المياه داخل السد.

وأكدت الدراسة أن جميع السيناريوهات أثبتت أن مصر ستخسر إنتاج الطاقة الكهربائية من السد العالي، بالإضافة إلى عدم القدرة على الوفاء باحتياجات البلاد من المياه إذا ما انخفض منسوب المياه في بحيرة السد العالي عن 147 مترا.

وطالبت الدراسة مصر بإعادة تقييم سياسات تشغيل السد العالي، ووضع خطط عاجلة للتكيف مع الجفاف والمنسوب المنخفض، مقترحة عدة إجراءات في هذا الشأن، مثل البدء في وضع سياسات لإدارة الجفاف في السد العالي، والاتفاق على إطلاق كميات إضافية من المياه من سد النهضة في حال وصول مستوى المياه في بحيرة السد العالي إلى الوضع الحرج. والإدارة المشتركة لكل المنشآت المائية على مجرى النيل الأزرق من السدود في السودان وإثيوبيا؛ فضلا عن أهمية استمرار العمل بهذه السياسات حتى بعد فترة ملء خزان سد النهضة للتأكد من تخفيف الأضرار الواقعة على مصر.

كما أوصت الدراسة بأن تركز المفاوضات الجارية الآن بين مصر والسودان وإثيوبيا على سياسات تخزين المياه في السد.

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