تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر

عناصر من الأمن التونسي/أرشيفية

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الاثنين تمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ الهجوم بوسط العاصمة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وقالت الرئاسة في بيان لها اليوم إن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قرر بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب الإعلان مجددا عن حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من يوم غد 21 حزيران/يونيو الجاري.

كانت الرئاسة أعلنت حالة الطوارئ عقب التفجير الذي نفذه شخص في حافلة للأمن الرئاسي بقلب العاصمة في 24 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي مخلفا 12 قتيلا في صفوف الأمن.

وكان تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وشددت تونس احتياطاتها الأمنية خلال شهر رمضان تحسبا لأي مخاطر أمنية جديدة خاصة في المناطق السياحية في البلاد.

وتعرضت تونس خلال 2015 إلى ثلاث هجمات كبرى أوقعت 59 قتيلا من السياح و13 عنصرا أمنيا وأصابت القطاع السياحي في مقتل ما أدى إلى تراجع أدائه بنسبة الثلث مقارنة بعام 2014.

وخلال خمسة أشهر الأولى من العام الحالي تراجعت عائدات القطاع بنسبة ناهزت 45 بالمئة مقابل نفس الفترة من العام الماضي.