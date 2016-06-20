"ترامب" يدعو بلاده لمراقبة المسلمين والمساجد

دونالد ترامب/ المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

دعا دونالد ترامب، المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، السلطات إلى مراقبة المساجد، والتفكير بعمق في إجراء دراسات أمنية بحق المسلمين القاطنين بالبلاد في إطار مكافحة "الإرهاب".

وأكد ترامب، خلال اتصال هاتفي في برنامج على قناة "سي بي إس" الأمريكية، أن على بلاده البدء في التركيز على إجراء دراسة أمنية عن كل فرد مسلم يقيم في البلاد (أي عملية جمع للبيانات والمعلومات عنه لتكوين فكرة دقيقة بشأنه)، مشيرًا أن دول أخرى مثل إسرائيل تنفذ هذا التطبيق بشكل ناجح.

وأضاف "أكره هذا المصطلح (الدراسة الأمنية) غير أنه يتوجب علينا أن نبدأ بتنفيذه بعقل سليم"، مدعيًا أن "المجتمع الإسلامي في البلاد لا يبلغ السلطات عن المشتبهين".

كما دعا ترامب إلى مراقبة المساجد في الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، دعا ترامب إلى فرض حظر كامل على دخول المسلمين للبلاد، إثر هجوم مسلح نفذه زوجان مسلمان في مدينة "سان برناردينو" بولاية كاليفورنيا؛ ما خلف 14 قتيلًا.

وجدد تلك الدعوة، عقب الهجوم الذي شنه شاب مسلح على نادٍ ليلي للمثليين في مدينة أورلاندو الأمريكية، فجر الأحد الماضي؛ وأسفر عن مقتل 50 شخصا؛ حيث توعد ترامب بوقف مؤقت للهجرة من "مناطق العالم ذات التاريخ المعروف بمعاداتها للولايات المتحدة وأوروبا وحلفائنا، حتى نفهم كيف يمكن أن نقضي على هذه التهديدات"، حسب تعبيره.