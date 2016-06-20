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بالصور: تمزيق 4 قمصان في مباراة فرنسا وسويسرا

19/6/2016
 

"القمصان الممزقة" الحدث الأبرز في مباراة سويسرا وفرنسا

أربعة قمصان ممزقة كانت لطمة حقيقية للشركة المنتجة لملابس المنتخب السويسري لكرة القدم على مدار شوطي مباراة الفريق الأحد أمام نظيره الفرنسي ببطولة يورو 2016.

واضطر ثلاثة لاعبون من المنتخب السويسري إلى تغيير قمصان اللعب قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الفريق اليوم الأحد أمام نظيره الفرنسي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) المقامة حاليا بفرنسا.

وتوجه اللاعبون الثلاثة جرانيت شاكا وبريل إمبولو وأدير محمدي إلى مقاعد البدلاء الخاصة بالفريق لتغيير قمصانهم التي تعرضت للتمزيق سواء من  الخلف أو من لجانب بسبب قوة الجذب من قبل لاعبي المنتخب الفرنسي وخاصة بول بوجبا خلال المباريات المشتركة.

ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد حيث اضطر شاكا إلى تغيير قميصه  للمرة الثانية بعدما تعرض قميصه البديل للتمزيق أيضا في الشوط الثاني.       

كما شهد الشوط الثاني من المباراة تمزق الكرة المستخدمة في المباراة  وظهور ثقب كبير فيها اثر كرة مشتركة بين السويسري فالون بيهرامي والفرنسي أنطوان جريزمان.

 
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