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القاهرة تنفي التفاوض مع السلطة الفلسطينية على ترسيم الحدود

20/6/2016

أبو زيد: لا يوجد موقف مصري من ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، أمس الأحد، إن ما أثير في وسائل إعلام محلية وغربية، عن مفاوضات تجريها القاهرة مع السلطة الفلسطينية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين "عار عن الصحة".

وتقع الحدود البحرية بين مصر وفلسطين في البحر المتوسط شمال شبه جزيرة سيناء المصرية (شمال شرق)، وقطاع غزة الفلسطيني (المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط). وأوضح أبوزيد، في تصريح لوكالة "الأناضول"، أنه "لا يوجد موقف مصري جديد متعلق بالترسيم الحدودي البحري مع فلسطين".

وأضاف أن "ما أثير في وسائل الإعلام في هذا الشأن يُسأل عنه من أطلق تصريحات الترسيم الحدودي بين البلدين".

والجمعة الماضية، نقلت وكالة أنباء  تصريحات على لسان سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أشار فيها إلى "بدء المفاوضات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين المستقبلية والموارد التي يمكن لها استثمارها في البحر".

ونسبت الوكالة إلى منصور قوله إن "المباحثات التمهيدية بدأت مؤخرًا في مصر على مستوى وزيري الخارجية، وتتواصل بين خبراء، وبدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار".

يشار إلى أن فلسطين حصلت في نوفمبر/تشرين ثان 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، ووقّعت على 10 اتفاقيات من ضمنها اتفاقية أعالي البحار الخاصة بتوضيح حدود كل دولة.

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