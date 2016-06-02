مقتل أربعة بسبب السيول بجنوب ألمانيا

قال مسؤولون ألمان إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفقد 2 نتيجة للسيول التي اجتاحت ولاية بافاريا جنوب البلاد بينما انقطع التيار الكهربي عن آلاف المنازل.

وذكرت الشرطة أن رجال الإطفاء عثروا على ثلاث نساء في الدور السفلي لمنزل غمرته المياه في بلدة على بعد نحو 120 كيلومترا شرقي ميونيخ، كما عثرت على جثة امرأة غارقة معلقة على جذع شجرة في قرية أخرى.

وقالت الشرطة إن فريقا من الغواصين يبحثون عن شخصين فقدا نتيجة للسيول التي عمرت مناطق شاسعة قرب الحدود مع النمسا وتسببت في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

وقالت الشرطة إنها تتوقع الأسوأ خلال الأيام القادمة بعد أن أشارت توقعات الأرصاد إلى هطول المزيد من الأمطار على المنطقة مما يعقد جهود الإنقاذ.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في سيول بولاية (بادن-فيرتمبرج) بجنوب غرب البلاد ولقيت فتاة حتفها تحت عجلات القطار بينما كانت تحتمي من الأمطار أسفل جسر للسكك الحديدية.