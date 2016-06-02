البث الحي
منوعات

مقتل أربعة بسبب السيول بجنوب ألمانيا

2/6/2016

قال مسؤولون ألمان إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفقد 2 نتيجة للسيول التي اجتاحت ولاية بافاريا جنوب البلاد بينما انقطع التيار الكهربي عن آلاف المنازل.

وذكرت الشرطة أن رجال الإطفاء عثروا على ثلاث نساء في الدور السفلي لمنزل غمرته المياه في بلدة على بعد نحو 120 كيلومترا شرقي ميونيخ، كما عثرت على جثة امرأة غارقة معلقة على جذع شجرة في قرية أخرى.

وقالت الشرطة إن فريقا من الغواصين يبحثون عن شخصين فقدا نتيجة للسيول التي عمرت مناطق شاسعة قرب الحدود مع النمسا وتسببت في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

وقالت الشرطة إنها تتوقع الأسوأ خلال الأيام القادمة بعد أن أشارت توقعات الأرصاد إلى هطول المزيد من الأمطار على المنطقة مما يعقد جهود الإنقاذ.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في سيول بولاية  (بادن-فيرتمبرج) بجنوب غرب البلاد ولقيت فتاة حتفها تحت عجلات القطار بينما كانت تحتمي من الأمطار أسفل جسر للسكك الحديدية.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)