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مصر: حبس هشام جنينة بعد رفضه سداد كفالة إخلاء سبيله

2/6/2016

هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق

أحالت نيابة أمن الدولة في مصر المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق إلى محكمة الجنح بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، وحددت يوم 7 يونيو/ حزيران لبدء محاكمته.

وقالت مصادر في هيئة الدفاع إن جنينة تم ترحيله محبوسا إلى قسم أول القاهرة الجديدة ليحال إلى المحاكمة محبوسا.

وكان جنينة قد رفض دفع مبلغ الكفالة الذي حددته النيابة بعد خضوعه للتحقيق فيها اليوم الخميس.

وقالت مصادر في هيئة الدفاع عن جنينة إن الأخير مصمم على عدم سداد الكفالة المالية وإنه حذرهم من دفعها.

وكان النيابة قد أمرت بإخلاء سبيل هشام جنينة بكفالة 10 آلاف جنيه على خلفية تصريحاته حول حجم الفساد في مصر، بعد أن وجهت إليه تهمة إشاعة أخبار كاذبة بسوء قصد بغرض تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي.

وقال المحامي خالد علي في صفحته على فيسبوك إن جنينة قرر الامتناع عن سداد الكفالة لأنه لم يتأخر عن حضور أي تحقيق طلب إليه، "كما أن له موطن ومحل إقامة معلومين منذ أن كان ضابطاً بالشرطة ثم قاضيا ثم رئيسا لأرفع جهاز رقابي بمصر، وأن التحقيق معه يستند إلى تهم وأسانيد كيدية وسياسية للنيل منه ومن كفاحه ضد الفساد، وكشفه للرأي العام، وأن ما قام به من عمل أثناء توليه رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات هو وسام على صدره يدفعه لتحمل أي ثمن حتى لو كان حريته دفاعا عن هذا الوطن وعن ماله العام" على حد قوله.

وأضاف علي إن النيابة أخطرت هيئة الدفاع أنها ستحيل جنينة للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

المصدر : الجزيرة مباشر
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