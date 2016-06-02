مصر تتطلع لحسم التأهل لنهائيات أمم أفريقيا عبر بوابة تنزانيا

المنتخب المصري لكرة القدم (أرشيف)

يتطلع المنتخب المصري لحسم تأهله لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2017 لكرة القدم عندما يحل ضيفا بعد غد السبت على نظيره التنزاني بمدينة دار السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة السابعة لتصفيات البطولة القارية.

ووضع احفاد الفراعنة قدما نحو التأهل لأمم افريقيا بالجابون بعد غيابه عن النسخ الثلاث الأخيرة للبطولة، حيث يتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 7 نقاط يليه نيجيريا بنقطتين ثم تنزانيا بنقطة وحيدة, بعد أن انسحب المنتخب التشادي من التصفيات وحذفت نتائجه خلال مبارياته بالمجموعة.

ويكفي أبناء النيل الخسارة بفارق هدفين أمام تنزانيا لحسم التأهل رسميا ولكن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة شدد قبل المباراة على ضرورة الفوز من أجل الحفاظ على التصنيف الحالي بالتواجد بالمستوى الأول لمنتخبات القارة السمراء قبل إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا عام 2018.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن اليوم الخميس تصنيف المنتخبات لشهر يونيو/ حزيران الجاري، وجاء المنتخب المصري في المركز الخامس إفريقيا خلف منتخبات الجزائر وكوت ديفوار وغانا والسنغال، على الترتيب.

ووصلت بعثة المنتخب المصري إلى دار السلام بتنزانيا أمس الأربعاء، ويخوض الفراعنة المران الرئيسي غدا الجمعة على ملعب المباراة.

ويعول منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، على نجمه الخطير محمد صلاح جناح فريق روما الإيطالي ومحمد النني لاعب وسط الملعب بفريق أرسنال الانجليزي وأحمد حسن (كوكا) مهاجم سبورتنغ براغا البرتغالي ومحمود حسن (تريزيجيه) لاعب أندرلخت البلجيكي، بالإضافة إلى الحارس المخضرم عصام الحضري الذي من المرجح أن يعود لحراسة عرين الفريق في اللقاء عقب استبعاد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي للإصابة.

وأكد كوبر أن الهدف الأكبر من مواجهة تنزانيا هو الفوز خاصة وأن الفراعنة في حاجة إلى الحفاظ على التصنيف قبل قرعة تصفيات مونديال روسيا 2018.

وكشف كوبر عن مطالبته للاعبين بمباغتة المنافس بهدف مبكر يربك حساباته ويمنح الفراعنة الفوز وهو الهدف المنشود.

وفي الجولة نفسها لتصفيات البطولة القارية، يسعى منتخب المغرب لمواصلة انتصاراته عندما يحل غداً الجمعة ضيفا على ليبيا وهو أول منتخب يضمن التأهل للنهائيات قبل جولتين من نهاية التصفيات القارية.

ويتصدر المغرب ترتيب المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات في نفس العدد من المباريات، بينما يحتل منتخب ليبيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف على ساوتومي وبرنسيب.

ويلتقي في المجموعة ذاتها منتخب الرأس الأخضر، صاحب المركز الثاني بست نقاط مع ساوتومي.

ويخرج المنتخب التونسي، بطل المسابقة عام 2004، لملاقاة مضيفه منتخب جيبوتي في المجموعة الأولى التي تشهد أيضا لقاء ليبيريا مع ضيفتها توغو.

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب ليبيريا (المتصدر)، في حين يحتل منتخب توغو المركز الثالث برصيد سبع نقاط أيضا بفارق المواجهات المباشرة خلف منتخب تونس، ويقبع منتخب جيبوتي في مؤخرة الترتيب بلا رصيد.

ويلتقي منتخب السودان مع مضيفه منتخب سيراليون في المجموعة التاسعة التي تضم أيضا منتخب كوت ديفوار.

ويحتل المنتخب السوداني، المتوج باللقب عام 1970، المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، متأخرا بفارق نقطة عن منتخب كوت ديفوار (حامل اللقب) الذي يتربع على صدارة المجموعة.

ويسعى منتخب السودان، الذي يخوض مباراته الأخيرة في المجموعة، لحصد النقاط الثلاث لانتزاع الصدارة من نظيره الإيفواري، الذي لن يشارك في هذه الجولة، أملا في تعثر منتخب الأفيال أمام ضيفه سيراليون في الجولة الأخيرة التي ستجرى في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وفي باقي المجموعات، تلتقي مدغشقر مع ضيفتها الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى مع أنغولا في المجموعة الثانية، ويواجه جنوب السودان ضيفه منتخب مالي وبنين مع غينيا الاستوائية في المجموعة الثالثة، وتستضيف بتسوانا منتخب أوغندا وجزر القمر مع بوركينا فاسو في المجموعة الرابعة، وتحل زامبيا ضيفة على غينيا بيساو وكينيا مع الكونغو في المجموعة الخامسة.

كما تلتقي رواندا مع موزمبيق وموريشيوس مع غانا في المجموعة الثامنة، وليسوتو مع إثيوبيا في المجموعة العاشرة، وبوروندي مع السنغال وناميبيا مع النيجر في المجموعة الحادية عشرة، وسوازيلاند مع غينيا وزيمبابوي مع مالاوي في المجموعة الثانية عشرة، وموريتانيا مع الكاميرون وجامبيا مع جنوب أفريقيا في المجموعة الثالثة عشرة.