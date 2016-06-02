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محكمة عسكرية مصرية تعاقب 187 معارضًا بالسجن المؤبد

2/6/2016

النظام أحال الآلاف للمحاكم العسكرية منذ الانقلاب على مرسي

قضت محكمة عسكرية مصرية بالسجن المؤبد على  187 معارضا بالسجن المؤبد على خلفية إدانتهم باتهامات أحدها يتعلق بـ"اقتحام" منشأة شرطية" وسط البلاد.

وأدانت المحكمة العسكرية بأسيوط (جنوب البلاد) بمعاقبة المتهمين، باقتحام مقار حكومية، من بينها قسم شرطة مغاغة شمالي محافظة المنيا إبان الأحداث التي تلت فض اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة الكبرى في 14 أغسطس/آب 2013.

وقال خالد الكومي، محامي المتهمين، إن "الأحكام الصادرة، اليوم، أولية كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية، في مصر يتم على درجتين".

وقال الكومي إن المحكمة أصدرت حكمها رغم تقديم الدفاع حافظة مستندات تنفي اشتراك المتهمين في الوقائع  الواردة في أمر الإحالة.

وأحالت أحالت النيابة العامة المتهمين في هذه القضية إلى القضاء العسكري، في مارس/آذار 2015 بتهم "اقتحام منشأة شرطية" و"تخريب منشآت عامة" و"التحريض على العنف والتظاهر" و"الانتماء إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون".

وكانت قوات الجيش والشرطة فضّت بالقوة اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة الكبرى في 14 أغسطس/آب 2013؛ ما أدى إلى مقتل مئات المعتصمين، بحسب بيانات وزارة الصحة المصرية.

وإثر ذلك خرجت في أنحاء مصر مظاهرات غاضبة، قامت السلطات، في أوقات لاحقة، بالقبض على الكثير من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان ومواطنين رافضين للإطاحة بمرسي، حيث خضعوا لمحاكمات بتهم تتعلق بـ"ارتكاب أعمال عنف والتظاهر بدون تصريح".

لكن جماعة الإخوان تؤكد أن احتجاجاتها سلمية على الانقلاب على مرسي، وتقول إن المحاكمات التي يتعرض لها كوادرها وأنصارها هي "محاكمات سياسية تهدف إلى وقف احتجاجاتهم".

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