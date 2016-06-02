فرنسا تسلم مصر أول حاملة مروحيات من طراز "ميسترال"

حاملة الطائرات "ميسترال" تحمل اسم جمال عبد الناصر

سلمت فرنسا للجيش المصري أول حاملة مروحيات من طراز ميسترال ضمن صفقة تضم حاملتين من الطراز نفسه بتكلفة 950 مليون دولار.

ويأتي تسليم السفينة ضمن صفقة وقعتها القاهرة وباريس في أكتوبر/تشرين أول الماضي بقيمة 950 مليون دولار دفعتها مصر بتمويل سعودي.

وجرت مراسم تسليم حاملة المروحيات بميناء سان نازير الفرنسي، بحضور وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره المصري صدقي صبحي.

وأطلق الجيش المصري على حاملة الميسترال اسم الرئيس المصري الراحل "جمال عبد الناصر".

ومن المقرر أن تتسلم مصر حاملة المروحيات الثانية في سبتمبر/أيلول المقبل، والتي سيطلق عليها اسم "أنور السادات".