طاجيكستان: أحكام بالسجن لعشرات السنين على 13 زعيما إسلاميا

إمام علي رحمان رئيس طاجيكستان (رويترز)

أصدرت طاجيكستان الخميس أحكاما بالسجن تصل إلى المؤبد على 13 من الأعضاء البارزين في حزب إسلامي معارض معتدل محظور، بحسب ما صرح مسؤولون.

وحكمت الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في وسط آسيا بالسجن المؤبد على شخصيتين بارزتين في "حزب النهضة الطاجيكستاني"، فيما حكمت على 11 آخرين بالسجن 28 عاما، بحسب ما صرح مسؤولون في دوشانبي طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم.

ولم تصدر السلطات بيانا رسميا حول نتيجة المحاكمة المغلقة التي جرت في محكمة عليا.

وأكدت سافرينيسو غورابيكوفا زوجة أحد السجناء "حكم على اثنين بالسجن المؤبد" من بينهم زوجها محمد علي خيط، نائب رئيس الحزب.

وتتراوح أعمار المحكومين ما بين 41 و70 عاما.

وقال ستيف سويردلو الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش لآسيا الوسطى، إن خيط يعرف بأنه "مناصر قوي لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الديانة".

وفي أبريل/ نيسان الماضي وصفت وزارة الخارجية الأمريكية طاجيكستان بأنها "بلد مثير للقلق بشكل خاص" بسبب تزايد حملة القمع على الإسلام في البلد الذي يدين معظم سكانه بالإسلام.

واتهم المحكومون الذين اعتقلوا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ومثلوا أمام المحكمة في فبراير/ شباط، بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة و"الإرهاب" بسبب اشتباكات جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقتل أكثر من 50 شخصا في أسبوعين تقريبا من الاشتباكات بين قوات الأمن وأتباع نائب سابق لوزير الدفاع.

وعقب ذلك حظرت طاجيكستان حزب النهضة ووصفته بأنه "منظمة إرهابية متطرفة" رغم نفي الحزب تورطه في أية أعمال عنف.

واعتبر الحزب على نطاق واسع بأنه معتدل وكان مسجلا رسميا حتى موعد حظره. واعتبر واحدا من الجهات القوية التي تعارض حكم الرئيس إمام علي رحمان المستمر منذ عقدين.